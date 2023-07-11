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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين إلى 15… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يوليو 2023 10:09 مساءً - إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف استقبال أكثر من 15 مليون سائح بنهاية 2023، بجانب زيادة إيرادات القطاع بنسبة 20% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ضمن خطة “مدروسة جيدا”.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، وهناك خطط ومستهدفات لزيادتها الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على ترشيد كامل لعمليات الدين الخارجي، ليكون العمل وفقا لضوابط لجنة الدين العام.
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