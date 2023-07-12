ارتفاع قيمة أقساط التأمين إلى 22.9 مليار جنيه خلال 4 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 12:12 صباحاً - سارة هشام – كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، الصادر اليوم الثلاثاء، عن نمو قيمة أقساط التأمين المحصلة إلى 22.9 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالي مقابل 17.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 29.8%.

ووفقا للتقرير، ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والأشخاص بنسبة 24.2% لتصل إلى 10.5 مليار جنيه مقابل 8.45 مليار جنيه.

وخلال شهر أبريل بلغت قيمة الأقساط التأمنيات المحصلة 4.74 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال أبريل 2022 بزيادة بنسبة 7.2%.

وارتفعت قيمة التعويضات بنسبة 24.2% خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى 10.5 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه في أبريل من العام الماضي.

وبلغت قيمة الاقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي 4.74 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 4.4 مليار جنيه في ابريل من عام 2022 بنسبة نمو 7.2%