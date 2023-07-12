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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشرح خطة زيادة الحصيلة الدولارية حتى 2026 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 10:10 صباحاً - إسلام سالم – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية وضعت خطة لتنمية الإيرادات الدولارية بمعدل 70 مليار دولار سنويا وصولا إلى 191 مليارا بحلول عام 2026.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الخطة تتضمن زيادة الصادرات السلعية 20%، وموارد قطاع السياحة 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10% سنويا.
وأكد رئيس الوزراء أن الخطة تشمل أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنويا، ومتحصلات قناة السويس 10% سنويا، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 10% سنويا.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يعني جمع حوالي 70 مليار دولار سنويا لتصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار في 2026، بواقع 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار من قطاع السياحة، 45 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس وعائدات الخدمات البحرية بعد التوسع فيها مؤخرا، و9 مليارات دولار لخدمات التعهيد.
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