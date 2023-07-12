3.474 مليار دينار صادرات صناعة عمان في نصف عام

انت الأن تتابع خبر3.474 مليار دينار صادرات صناعة عمان في نصف عام والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3.474 مليار دينار، مقابل 3.576 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

ووفقا لمعطيات إحصائية سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 4 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 24 بالمئة للخشبية والأثاث.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.003 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 550 مليون دينار مقابل 476 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 16 بالمئة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 13 بالمئة، لتصل إلى 418 مليون دينار مقابل 368 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق بالنصف الأول من العام الحالي، إلى 403 ملايين دينار، مقابل 290 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 39 بالمئة.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 632 مليون دينار مقابل 784 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 19 بالمئة، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وسجلت صادرات الغرفة إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 12 بالمئة، مسجلة 50 مليون دينار مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى الشقيقة فلسطين بنسبة 41 بالمئة، لتبلغ 121 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 86 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.493 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.049 مليار دينار، والدول الإفريقية 21 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية نحو 584 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 56 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 117 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد نحو 81 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 73 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.018 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 691 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 484 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة نحو 385 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 325 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 226 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 148 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 114 مليون دينار، والإنشائية نحو 76 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 8 ملايين دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.