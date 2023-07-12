انت الأن تتابع خبر نقابة تجار الذهب: هذا كلام مزيف وعارٍ عن الصحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدّدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تأكيدها على أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإعلان التسعيرة الرسمية للذهب بالمملكة، وحسب ما تنص عليه تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.



وقال رئيس النقابة ربحي علان أن تسعيرة الذهب بالسوق المحلية هي عبارة عن السعر العالمي تضاف إليه رسوم الاستيراد والدمغة وفروقات التكسير بنسب ثابته معروفة لدى أصحاب الاختصاص.



وأضاف "أن أي تسعيرة تصدر عن موقع أو أي محل يدعي بأنها التسعيرة العالمية هو "كلام مزيف" وعار عن الصحة، ويخالف ما تنص عليه التعليمات الرسمية التي خولت النقابة بإصدار التسعيرة اليومية للذهب كجهة وحيدة بالمملكة".



وأكد علان أن التسعيرة العالمية لا تصل إلا عن طريق بورصات عالمية ومستوردين عالميين يضاف إليها الرسوم المقررة.



يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يبلغ 900 محل.