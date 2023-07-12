انت الأن تتابع خبر وزيرة الاستثمار: اليابان استثمرت في الأردن بملياري دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الاستثمار الاجنبي المباشر لليابان في الأردن وصل إلى ملياري دولار في السنوات الأخيرة.



وقالت السقاف خلال انطلاق منتدى الأعمال الأردني الياباني، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والتجارية، بتنظيم من منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، إنّ الاستثمارات اليابانية في الأردن تتركز في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والطاقة.



وأكّدت أن اليابان تستثمر في مجالات متعددة في الأردن، حيث يحتضن الأردن استثمارات عديدة في مجالات التكنولوجيا، ويتمتع البلدان بعلاقات وثيقة وشركاء أقوياء بمجالات مختلفة.



وأشارت، إلى وجود فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية.



وأضافت أن التوجهات الملكية تدفع الأردن نحو النجاح في مختلف المجالات والقطاعات.



وبينت أن الأردن يمتلك قطاعا سياحيا بارزا يشكل مركزًا إقليمًا مهما نظرا لموقع المملكة الاستراتيجي.



ولفتت السقاف، إلى أن رؤية وزارة الاستثمار هي جعل الاستثمار قطاعا عالي الأهمية في الأردن. كما تعمل على العديد من المبادرات لدعم الاستثمار في المملكة، حيث حولت الوزارة خدماتها إلى الرقمية لتسهيل تنفيذها وترشيد الاستهلاك.