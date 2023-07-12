نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يصعد 2% لأعلى مستوى في 10 أسابيع مع ضعف الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 04:14 مساءً - – قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء 2% عند التسوية؛ مدعومة يتراجع الدولار وآمال في زيادة الطلب من الدول النامية وخفض الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار أو 2.2% إلى 79.40 دولارا للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.84 دولار أو 2.5% إلى 74.83 دولار.

ويعد سعر التسوية بالنسبة لبرنت الأعلى منذ 28 أبريل، بينما كانت تسوية الخام الأمريكي الأعلى منذ أول مايو.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات الأخرى بعد يوم من إشارة العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إلى أن البنك يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.

ويجعل ضعف الدولار سعر النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤدي الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع بقاء الشح في سوق النفط في النصف الثاني من عام 2023، وعزت ذلك إلى طلب قوي من الصين والدول النامية جنبا إلى جنب مع تخفيضات الإمدادات المعلنة مؤخرا، بما في ذلك من السعودية وروسيا.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23% حتى عام 2045.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 1.76 مليون برميل يوميا.

وفي توقعها الشهري، خفضت الإدارة تقديرها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 1.64 مليون برميل يوميا.