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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي 3% الأعوام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 06:12 مساءً - سي ان بي سي _ صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل سنوي 3% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضحت جورجيفا في تصريحات الثلاثاء الحادي عشر من يوليو ونقلتها أن تلك المستويات أقل من المتوسطات التاريخية البالغة 3.8% بما قد يضغط على تدفقات رأس المال.
وأضافت: ستحتاج الحكومات بشكل خاص في الأسواق النامية إلى تشديد السياسة المالية للسيطرة على الديون ومساعدة التضخم.
وتابعت: كما ستواجه تلك الحكومات المزيد من التشديد في الظروف المالية إذ أن التضخم لا يزال مستمراً، ومن الممكن أن يكون هناك تأثيراً على تدفقات رأس المال.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن 2023 و2024 بنحو 0.1% في أبريل عن توقعاته في يناير.
ويتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.8% العام الجاري، و3% في 2024.
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