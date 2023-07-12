مال وأعمال

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي 3% الأعوام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي 3% الأعوام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 06:12 مساءً - سي ان بي سي _ صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل سنوي 3% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

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وأوضحت جورجيفا في تصريحات الثلاثاء الحادي عشر من يوليو ونقلتها أن تلك المستويات أقل من المتوسطات التاريخية البالغة 3.8% بما قد يضغط على تدفقات رأس المال.

وأضافت: ستحتاج الحكومات بشكل خاص في الأسواق النامية إلى تشديد السياسة المالية للسيطرة على الديون ومساعدة التضخم.

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وتابعت: كما ستواجه تلك الحكومات المزيد من التشديد في الظروف المالية إذ أن التضخم لا يزال مستمراً، ومن الممكن أن يكون هناك تأثيراً على تدفقات رأس المال.

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وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن 2023 و2024 بنحو 0.1% في أبريل عن توقعاته في يناير.

ويتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.8% العام الجاري، و3% في 2024.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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