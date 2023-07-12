87 مليون دولار صادرات الأردن إلى اليابان

انت الأن تتابع خبر87 مليون دولار صادرات الأردن إلى اليابان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متابعة لزيارة جلالة الملك الى اليابان في شهر نيسان الماضي التقى وزيرا الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، بوزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ناكاتاني شينيتشي والوفد المرافق.

وتم بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات والعمل على تدعيم العلاقات الثنائية بينهما وخاصة مع قرب مرور 70 عاما على الصداقة الأردنية اليابانية العام المقبل.

وأكد الوزيران الشمالي وطوقان خلال اللقاء الذي تم اليوم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الزيارة الملكية الى اليابان عززت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأعطت دافعا لمزيد من العمل لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وتحفيز رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة وأهمية العلاقات التي تجمع بين الأردن واليابان والشراكة التي تعود لسنوات طويلة والحرص المتبادل لزيادة أطر التعاون الاقتصادي والتنموي ورفع معدلات التجارة البينية.

وقال الشمالي إن الاردن سيشارك في معرض إكسبو أوساكا 2025 الذي سيعقد في أوساكا/ اليابان وثمن الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في العديد من المجالات والتدريب والتأهيل ما كان له الأثر في مسارات التطوير والتحديث الاقتصادي في المملكة .

وأكد أهمية الاستثمارات اليابانية في الأردن والتي كان لها دور مهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة للمملكة . وأن العمل مستمر مع الجانب الياباني لزيادة حجم التجارة البينية، مشيرا الى عدد من الفرص المتاحة للتعاون بما فيها منتجات أشباه الموصلات والاستفادة من خبرة الجانب الياباني في هذا المجال، وكذلك منتجات المعادن النادرة ومنتجات البحر الميت.

من جانبها ثمنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان الدعم الذي قدمته اليابان للأردن واعربت عن الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة والذي ساهم في تمويل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات هامة مثل كالمياه، والصحة، والتعليم، والسياحة، والطاقة، والبنية التحتية، والتدريب المهني، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن في العديد من المجالات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

الوزير الياباني من جانبه أكد قوة الروابط بين الأردن واليابان وأن العمل متواصل لتعزيزها في مختلف المجالات. وقال أن بلاده مهتمة بالارتقاء بمجالات التعاون مع الأردن خلال الفترة المقبلة سيما في قطاعات الصناعة والمعادن وأمن الطاقة والقطاع السياحي وغيرها، مشيرا الى أهمية استفادة القطاع الخاص الياباني من الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن ومنها شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغت صادرات الأردن إلى اليابان حوالي 87 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من السلع اليابانية 348 مليون دولار.





