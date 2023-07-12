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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في الولايات المتحدة يتراجع إلى 3% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 08:08 مساءً - وكالات _ تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين خلال شهر يونيو، الأمر الذي نتج عن بعض التباطؤ في التكاليف في الوقت الذي كانت فيه زيادات الأسعار تسير عند أعلى مستوى لها في أكثر من 40 عامًا.
وجاء التضخم في أمريكا عند 3% وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الذي يقيس مجموعة واسعة من أسعار السلع والخدمات، بنسبة 0.2%. وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%، بعد صعوده 0.4% في بيانات شهر مايو.
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