نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد يونس رئيس مجموعة كونكورد ضيف الحلقة الثانية من دوت الخليج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 10:10 مساءً - يستضيف دوت الخليج بودكاست في الحلقة الثانية من موسمه الأول – الرحلة – محمد يونس رئيس مجموعة كونكورد. تناول اللقاء مسيرة محمد يونس منذ مرحلة التعليم حتى تأسيس شركة إدارة الاستثمارات “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”. تحدث يونس عن خلاصة رحلته، وقدم من خلال إجابته على عدد كبير من الأسئلة، الكثير من التفاصيل المهمة والمفيدة لرواد الأعمال. أدار اللقاء أحمد رضوان رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج، وياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتين المؤسستين لجريدة دوت الخليج. يمكنك الأن سماع أو مشاهدة الحلقة من خلال: ساوند كلاود: https://bit.ly/3D8ov7h يوتيوب: أنغامي: https://bit.ly/3XRGHvw سبوتفاي: https://bit.ly/3NNdP2I فيسبوك: https://fb.watch/lKusuIB5RB/ يوتيوب بودكاست: https://bit.ly/3roZfqE جوجل بودكاست: https://bit.ly/3XPRCWq آبل بودكاست: https://bit.ly/3DbKvOI

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد يونس رئيس مجموعة كونكورد ضيف الحلقة الثانية من دوت الخليج… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.