استثمارات صينية جديدة بقيمة 60 مليون دولار في اقتصادية قناة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يوليو 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج – وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عددا من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” لمشروعات في مجالات: صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة الكهربائية، باستثمارات 60 مليون دولار.

وتضمنت العقود النهائية، التي جرى توقيعها اليوم، مشروع China Construction Curtain Wall، باستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين دولار على مساحة 27000 م2، وتوقيع عقد مع شركة ديو (مصر) لطباعة وصباغة المنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة 20000 م2.

كما جرى توقيع عقد لمشروع شركة Zaiyu لقطع غيار السيارات باستثمارات مليوني دولار على مساحة 20000 م2، ومشروع لشركة Kang Dewei باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليون دولار على مساحة 20000م2، بالإضافة إلى عقد مع شركة Aoxiu للمنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي على مساحة 36067,8 م2.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية.

وأشار إلى أن “تيدا” حققت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن هناك فرصا عديدة لمضاعفة هذه الاستثمارات، خاصة بعد جولة وفد المنطقة الاقتصادية إلى الصين في مايو الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات وتبادل للرؤى أكد على مستقبل واعد وفرص جديدة أمام هذه الشراكة.

وكان وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أجرى جولة ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الصين شملت محادثات مع الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وصناعات المنسوجات وغيرها.

وشملت الجولة شملت العاصمة الصينية بكين ومقاطعات جوانزو وتيانجين نتج عنها العديد من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.