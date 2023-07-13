مال وأعمال

ترانسمار تطلق خط ملاحي جديد بين مصر واليمن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترانسمار تطلق خط ملاحي جديد بين مصر واليمن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 01:06 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت شركة ترانسمار، المتخصصة في قطاع شحن الحاويات، عن إطلاق خط ملاحي جديد انطلاقا من ميناء “الأدبية” في مصر إلى اليمن، عبر مينائي “الحُديدة” و”عدن”.

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وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة مخصصة لنقل البضائع المبردة والجافة، بما يُيسر ربط هذه المناطق التجارية الحيوية ببعضها “ربطا موثوقًا وفعالاً”.

وقالت ترانسمار، في بيان، إن إطلاق هذه الخدمة يؤكد التزامها بتوفير الحلول اللوجستية “الملائمة والمركَزة” في منطقة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنها تمتلك أكبر أسطول من الحاويات مخصص يعمل بين البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي، مما يجعل خدماتِ الشركة تغطي في الوقت الحالي الموانئ الرئيسية كافة الواقعة على البحر الأحمر بما فيها مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وجيبوتي، واليمن، على نحو يعزز الروابط التجارية بين جميع أرجاء المنطقة.

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وتتولى الخدمة الجديدة نقل مختلف البضائع المبردة −بما فيها الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأدوية − مع التركيز على البضائع القابلة للتلف، وفق الشركة.

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وأشارت إلى أنها حاوياتها المتطورة تقنيا تضمن للعملاء سلامةَ بضائعهم، والتقيد بمواعيد توصيل الشحنات، فضلا عن متابعة الشحنات أثناء النقل لحظةً بلحظة، بالإضافة إلى توفير دعم متميز للعملاء. علاوةً على ذلك سوف تسهم هذه الخدمة إسهاما كبيرًا في مواجهة وضع الأمن الغذائي في اليمن.

وقال أحمد الأحول، المدير العام لشركة “ترانسمار”: نتطلع إلى دعم المصدرين المصريين على فتح أسواق جديدة مع الدول المجاورة”.

ويستخدم ميناء “الأدبية”، المطل على الساحل الشرقي لمصر، كقاعدةِ انطلاق من شأنه أن يوفرَ العديد من المزايا التنافسية للمُصَدِرين المصريين، متيحاً لهم إمكانية توسيع نطاق صادراتهم لتغطي السوق اليمنية وغيرها من الوجهات الشرقية، وفق يبان الشركة.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تستهدف دعم المصدرين المصريين ومساعدتهم على فتح أسواق عالمية جديدة، وتمكينهم من جذب حصة سوق إضافية، علمًا بأن ضمانَ توفير حلول الربط وسلسلة التوريد هو عنصر أساسي من عناصر هذه الميزة التنافسية.

وأضافت أن هذه المبادرةُ بمثابة خطوة للأمام نحو دعم خطط مصر الطموحة لتنمية الصادرات، الأمر الذي سيسهم بدوره في زيادة تدفقات العملة الأجنبية لمصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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