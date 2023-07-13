نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلاك روك العالمية تبحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – التقى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مسئولي شركة بلاك روك العالمية، لإدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن شركة “بلاك روك” واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية التي تتخطى 9 تريليونات دولار، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: “أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

وأضاف: نعمل الآن على مسارين متوازيين، الأول: هو برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الشركات العامة من حصص ملكيتها في العديد من الشركات لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع: “وفي هذا الصدد أعلنا بالفعل أمس عن نتائج العام الأول من هذا البرنامج، إذ تم التخارج من حصص في شركات حكومية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وهناك المزيد من الشركات قيد الطرح”.

وأضاف مدبولي أن المسار الثاني الذي نمضي فيه بالتوازي مع ما ذكرته سلفًا هو منح جميع الحوافز المُمكنة للقطاعات المختلفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والزراعة، وغيرها من القطاعات.

وبدوره، أشاد العضو المنتدب لشركة بلاك روك، جوردن فريزر، ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، قائلًا إن “الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتنا أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال هنا في السوق المصرية”.

وقال إن هذه الزيارة الخارجية مخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلاد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.

كما أثنى جوردن فريزر، العضو المنتدب بشركة بلاك روك، على السرعة التي تخطو بها مصر باعتبارها سوق ناشئة، في ظل الظروف الحالية، موضحًا أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر هي “خطوات سريعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى”.

وخلال الاجتماع، استعرض فريزر تصورات “بلاك روك” للاستثمار في مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطرق العضو المنتدب للشركة إلى الحديث عن آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في سوق الأسهم.

وفي غضون ذلك، أشار كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية، إلى أن شركة إدارة الأصول العالمية لديها رغبة حقيقية في العمل في مصر، ومن أجل هذا وضعت على جدول أعمالها زيارة أبرز المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادي، فهم لديهم برنامج لزيارة محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي صندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص.