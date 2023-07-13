انت الأن تتابع خبر طلب قوي على الدينار في سوق الصرافة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، أن الطلب على الدينار الأردني بسوق الصرافة، يشهد نشاطا قويا، لوجود معروض كبير من العملات الخليجية.

وقال ديرانية اليوم الخميس، إن نشاط سوق الصرافة بشكل عام جيد وفي مستوياته الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، لافتا إلى انسيابية حركة الحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى المملكة.

وأضاف ديرانية إن سوق الصرافة المحلية، ستشهد موسماً صيفياً طويلاً ونشطاً، لوجود مغتربين وازدهار حركة النشاط السياحي في المملكة.

بدوره، أشار مدير عام شركة أبو شيخة للصرافة ياسر أبو شيخة إلى أن الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة تمر بحالة نشطة وعلى نحو ملحوظ، مبينا أن الطلب على الدينار قوي، وجيد على الليرة التركية وبعض العملات الأوروبية.

ولفت الى وجود حجم معروض كبير من العملات الخليجية، بالتزامن مع عودة المغتربين العاملين بالخارج، ونشاط الحركة السياحية وموسم العطلات الصيفية.

ويوجد في المملكة 250 شركة وفرعا تعمل في قطاع الصرافة، موزعة على عموم المحافظات، تشغل نحو 4 آلاف من الأيدي العاملة المحلية.