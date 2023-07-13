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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترسل اقتراحا إلى بوتين لإنقاذ اتفاق تصدير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 01:07 مساءً - – قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء يقترح فيها سبيلا للمضي قدما في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، للصحفيين يوم الأربعاء: “الهدف هو إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية التي تجري من خلال البنك الزراعي الروسي وهذا مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي، والسماح في نفس الوقت بالتدفق المستمر للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود”.
ومن المقرر أن ينتهي يوم الاثنين المقبل أجل الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
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