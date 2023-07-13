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صادرات الصين تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 سنوات في يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصين تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 سنوات في يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 02:08 مساءً - وكالات _ انكمشت صادرات الصين أكثر من المتوقع في يونيو، متأثرة بانكماش الطلب العالمي وزيادة المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وأظهرت بيانات الجمارك أن قيمة الصادرات الصينية بالدولار تراجعت بنسبة 12.4% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.

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ويعد هذا انخفاضًا أكبر بكثير من التوقعات التي تشير إلى تراجع بنسبة 9.5% في استطلاع لرويترز وانخفاض 7.5% سنويًا في مايو.

هذا وانخفضت واردات الصين بنسبة 6.8%، في يونيو عن العام الماضي، وهو أيضًا أسوأ من التوقعات بانخفاض 4% وتراجع سنوي 4.5% في مايو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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