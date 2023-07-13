صادرات الصين تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 سنوات في يونيو

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 02:08 مساءً - وكالات _ انكمشت صادرات الصين أكثر من المتوقع في يونيو، متأثرة بانكماش الطلب العالمي وزيادة المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك أن قيمة الصادرات الصينية بالدولار تراجعت بنسبة 12.4% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.

ويعد هذا انخفاضًا أكبر بكثير من التوقعات التي تشير إلى تراجع بنسبة 9.5% في استطلاع لرويترز وانخفاض 7.5% سنويًا في مايو.

هذا وانخفضت واردات الصين بنسبة 6.8%، في يونيو عن العام الماضي، وهو أيضًا أسوأ من التوقعات بانخفاض 4% وتراجع سنوي 4.5% في مايو.