السيسي وآبي أحمد يناقشان قضية سد النهضة وسبل تسوية الأزمة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 02:08 مساءً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الذي يزور القاهرة للمشاركة في قمة دول جوار السودان.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية، وقضية سد النهضة.

وتستضيف مصر، اليوم 13 يوليو، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في الخرطوم بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وذكر بيان سابق للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.