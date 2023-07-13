انكماش اقتصاد بريطانيا بأقل من التوقعات في مايو

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ انكمش اقتصاد بريطانيا بأقل من المتوقع في مايو مع تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، ولكنه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن ناتج الاقتصاد البريطاني انخفض 0.1% في مايو على أساس شهري، بعد نموه 0.2% في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.3%.

وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو، ولكن المكتب قال إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.

لكن توجد مؤشرات على تأثر الإنتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.

شبّه وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هانت، التضخم المرتفع بـ “المرساة” التي تمنع الاقتصاد من التقدم والنمو وذلك بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد في مايو بـ 0.1%.

وقال هانت إن إجازة البنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز قد أثرت على نمو اقتصاد بريطانيا في مايو، وإن التضخم المرتفع يعمل كـ “مرساة” تسحب الاقتصاد وتمنعه من النمو.

وأضاف هانت “أفضل طريقة لتحقيق النمو مرة أخرى وتيسير الضغط على العائلات هو خفض التضخم بأسرع ما يمكن.. خطتنا ستنجح ، لكن يجب أن نلتزم بها “.