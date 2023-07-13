الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط في 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن الطلب على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي هذا العام لكن في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة ورفع أسعار الفائدة، ستكون الزيادة أقل بقليل من المتوقع.

وعلى الرغم من التوقعات بوصول الطلب إلى 102.1 مليون برميل يوميًا، خفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لأول مرة هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميًا إلى 2.2 مليون برميل يوميًا.

وذكرت في تقريرها الشهري، أن “الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن أسباب منها التشديد النقدي على وجه الخصوص في العديد من الدول المتقدمة والنامية”.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع أن يأتي أكثر من ثلثي نمو الطلب هذا العام من الصين حيث من المقرر أن تزداد وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة خاصة في وقت لاحق من العام الجاري. وقالت إن الطلب في البلدان المتقدمة وخاصة أوروبا لا يزال ضعيفًا.

وأردفت الوكالة قائلة إن نمو الطلب على النفط يتجه للانخفاض بواقع النصف العام المقبل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، مما يعكس التوجه إلى تصنيع السيارات الكهربائية وترشيد الطاقة.