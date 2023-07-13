مال وأعمال

أوبك ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط بـ100 ألف برميل يوميا هذا العام عما كانت عليه الشهر الماضي، ليصل الطلب إلى 2.4 مليون برميل يوميا بفضل نمو الاستهلاك الصيني في الربع الثاني

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وتوقعت المنظمة أن يرتفع الطلب بـ 2.2 مليون برميل يوميا للعام المقبل، بفضل الطلب من الصين والهند.

وتوقعت الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 105.3 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام المقبل، بزيادة أكثر من 4 ملايين برميل يومياً عن مستويات الطلب في الربع الثاني من العام الحالي.

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كما توقعت أوبك أن يكون الداعم الرئسي لنمو الطلب على النفط العام المقبل هو وقود وسائل التنقل مع استمرار الانتعاش في قطاع السفر.

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من جهة أخرى، توقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 2.5 في المائة في 2024، وأبقت على تقديرها للنمو في 2023 عند 2.6 في المائة.

وأوضحت أوبك أن إنتاجها ارتفع 91 ألف برميل يوميا إلى 28.19 مليون برميل يوميا في يونيو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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