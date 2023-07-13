نجيب ساويرس يعتزم التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي في مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 09:12 مساءً - العربية نت _ يعتزم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي في مصر، بعد اعتماد تراخيصها لأول مرة في مصر.

وقال الملياردير المصري، نجيب ساويرس، لـ”العربية.نت”، اليوم الخميس، إنه سيتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر، بعد إقرار البنك المركزي المصري المصري قواعد تراخيص البنوك الرقمية.

وتمهد القواعد الجديدة الطريق أمام ساويرس لتأسيس بنك رقمي قد يكون الأول في مصر، في ظل تأكيده مراراً على رغبته في الحصول على رخصة بنك في مصر.

وفي مؤتمر عقد بمصر، خلال أبريل 2021، جدد الملياردير نجيب ساويرس، اهتمامه بالحصول على رخصة بنك في مصر وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل البنك المركزى عند السماح بذلك. وقال إنه يسعى إلى امتلاك وحدة مصرفية في مصر، لا سيما أن شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة تمتلك وحدات مصرفية بالخارج.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري، يوم الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.