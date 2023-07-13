مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 237 ألفا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 237 ألفا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 09:12 مساءً - _ انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق حتى مع تباطؤ نمو الوظائف.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفضت بواقع 12 ألف وظيفة إلى 237 ألفا، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 250 ألفا في أحدث أسبوع.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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