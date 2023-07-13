ألكسندر نوفاك: شركات النفط الروسية ستقرر الحاجة لخفض الإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يوليو 2023 11:07 مساءً - _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن شركات النفط الروسية ستقرر لنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاج النفط في شهر أغسطس المقبل.

واستدرك نوفاك: “…لكن مهمة روسيا هي خفض الإمدادات للأسواق العالمية”، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف نوفاك أن روسيا تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن.

وكانت روسيا أعلنت سابقاً تخفيض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.