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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يلمح للانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود إذا لم تلبى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 12:12 صباحاً - _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا قد تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى حين تفي الأطراف الأخرى بوعودها.
ومن المقرر أن ينقضي أجل الاتفاق، الذي تسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، يوم الاثنين.
وهددت موسكو مرارا بعدم تمديد الاتفاق بسبب بعض جوانب التطبيق التي تؤثر على الصادرات الروسية.
وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون الحكومي إن روسيا على تواصل مع الأمم المتحدة حول هذه المسألة لكنه أضاف أنه لم يطلع على رسالة موجهة إليه من الأمين العام للأمم المتحدة تقترح حلا وسطا لإنقاذ الاتفاق.
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