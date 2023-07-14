مال وأعمال

الكرملين لم يتخذ قرارا نهائيا بخصوص الانسحاب من اتفاق الحبوب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكرملين لم يتخذ قرارا نهائيا بخصوص الانسحاب من اتفاق الحبوب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 11:07 صباحاً - _ نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الخميس، إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا قد تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود‭‭ ‬‬ما لم تفي الأطراف الأخرى بوعودها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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