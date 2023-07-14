الكرملين لم يتخذ قرارا نهائيا بخصوص الانسحاب من اتفاق الحبوب

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 11:07 صباحاً - _ نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الخميس، إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا قد تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود‭‭ ‬‬ما لم تفي الأطراف الأخرى بوعودها.