مال وأعمال

متعاملون يعتقدون أن الجزائر اشترت قمحا في مناقصة دولية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر متعاملون يعتقدون أن الجزائر اشترت قمحا في مناقصة دولية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 06:12 مساءً - _ قال متعاملون أوروبيون إن من المعتقد أن الجزائر اشترت قمح طحين يوم الخميس في مناقصة دولية سعت لشحن محدود إلى ميناءين فقط.

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وأضافوا أن سعر الكمية المشتراة تراوح من حوالي 269 دولارا إلى 269.50 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن، ولم تصدر تقديرات للكمية المشتراة على الفور لكن المناقصة سعت لشراء 50 ألف طن.

ويعتقد المتعاملون أن القمح الروسي المنشأ قدم أقل عرض في المناقصة، وقيل إن الشحن سيجري في أغسطس.

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وقال متعاملون إن المناقصة اشترطت شرط تفريغ الشحنات في ميناء مستغانم أو ميناء تنس مما يشير بشكل عام إلى أن المخطط شراء كميات صغيرة نسبيا.

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وتعكس النتائج تقييمات المتداولين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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