أردوغان: تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 08:10 مساءً - روسيا اليوم _ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في تصريحات أدلى بها في طريق عودته من ليتوانيا إثر مشاركته قي قمة لحلف شمال الأطلسي، إن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده.

وأضاف أردوغان في سياق حديثه عن جولته الخليجية المقبلة: “هناك تعهدات خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة لها خلال زيارتنا المقبلة”.

وأعرب الرئيس التركي عن تفاؤله بالزيارة التي سيجريها مع وفد مرافق له إلى قطر والإمارات والسعودية الأسبوع المقبل.

وصرح: “سأجري جولة في السعودية وقطر والإمارات رغبة في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر”.

وأشار أنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء من رئيس الإمارات محمد بن زايد، تطرق خلالها إلى زيارته الخليجية.

وذكر أردوغان أنه تلقى إحاطة من أعضاء حكومته الذين أجروا زيارة مسبقة للخليج، وبيّن أنه ستتاح له الفرصة شخصيا للمس الدعم الذي سيُمنح لتركيا خلال جولته.

وتابع: “قالوا ذلك بأنفسهم في اللقاءات التي أجريتها سابقا.. نحن مستعدون لضخ استثمارات جادة في تركيا.. نأمل أن نضع اللمسات الأخيرة لها خلال هذه الزيارة، ربما تكون هذه الاستثمارات عندنا، وربما في السعودية أو قطر أو الإمارات”.