أسعار الغاز في أوروبا تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 10:10 صباحاً - بلومبرج _ تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الحالي، في ظل وصول معدلات الملء في المستودعات الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار ضعف الطلب على الوقود.

وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية تسليم الشهر المقبل صباح اليوم الجمعة، لكنها مازالت تسجل أكبر تراجع لها منذ ديسمبر 2022، حيث مازالت الأسعار أقل بنسبة 60% تقريبا عن مستوياتها في بداية العام الحالي بعد تذبذب شديد في يونيو الماضي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي التراجع الكبير للأسعار خلال الأسبوع الحالي، مع وصول نسبة امتلاء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 80% من إجمالي الطاقة التخزينية، واستئناف ضخ الغاز من النرويج أكبر منتج للغاز في أوروبا، عقب الانتهاء من عمليات الصيانة للمنشآت الغازية.

ويعني ارتفاع المخزونات حاليا أن أوروبا لن تجد سعة تخزينية إضافية بحلول سبتمبر الماضي، مما يعني تراجع الطلب والأسعار قبل أن تواجه المنطقة فائض في الإمدادات.

وأشارت بلومبرج إلى أن اعتدال درجة الحرارة في الشتاء المقبل، يمكن أن يدفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للتراجع إلى حوالي 15 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو حوالي نصف مستوى السعر الحالي بحسب بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي .