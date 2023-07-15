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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أو إم في النمساوية تعلن عن محادثات مع أدنوك لتأسيس شركة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 11:16 صباحاً - العربية نت _ أعلنت شركة “أو.إم.في” النمساوية اليوم الجمعة أنها ستدخل في مفاوضات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ،بشأن الجمع بين شركتي “بورياليس” و”بروج” وهما شركتان كبيرتان للكيماويات والبلاستيك في ظل وجود اهتمام من “أو.إم.في” و”أدنوك” بهما.
وأضافت أو.إم.في أن من المخطط أن تشكل الشركتان شركة مشتركة تملكانها مناصفة بينهما ومدرجة بالبورصة لتكون منطلقا لعمليات استحواذ بهدف النمو لتكوين شركة عالمية للبولي أوليفين لها وجود في أسواق رئيسية، وفق .
يشار إلى أن شركة “بورياليس” التي تتخذ من فيينا مقراً لها، مملوكة بنسبة 75% لشركة أو إم في والباقي مملوك لأدنوك، كما أن شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي المالي ، هي شراكة بين أدنوك وبورياليس، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 22 مليار دولار.
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