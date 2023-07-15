شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال إلى المغرب لمدة…

دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 12:12 مساءً - _ أعلنت وزارة الطاقة في المغرب اليوم الجمعة، إن شركة شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.

وأضافت الوزارة في بيان أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع الاتفاق مع شل دون أن تفصح عن البنود المالية في الصفقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال.