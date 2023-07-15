مال وأعمال

شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال إلى المغرب لمدة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال إلى المغرب لمدة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 12:12 مساءً - _ أعلنت وزارة الطاقة في المغرب اليوم الجمعة، إن شركة شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.

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وأضافت الوزارة في بيان أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع الاتفاق مع شل دون أن تفصح عن البنود المالية في الصفقة.

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وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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