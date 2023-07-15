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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الأمريكي المستجدات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 02:11 مساءً - العربية نت _ أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
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