مال وأعمال

تراجع إنتاج القمح الصيني 0.9% بسبب تساقط الأمطار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع إنتاج القمح الصيني 0.9% بسبب تساقط الأمطار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات رسمية صباح اليوم السبت، انخفاض إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين 0.9% هذا العام، في أول تراجع منذ سبع سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصاد.

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وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن، ومع هذا ما زال هذا العام يشهد وفرة في المحاصيل، حسبما ذكر المكتب.

وأضاف مكتب الإحصاء أن المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4% لكن المحصول تراجع 1.3%.

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ويراقب سوق القمح العالمي عن كثب الطقس الجاف في كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول المصدرة الرئيسية، وكذلك اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي سريانه يوم الاثنين.

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ويُعزى انخفاض إنتاج القمح في الصين إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة التي استمرت أسابيع وأضرت بمحصول القمح في إقليم خنان، أكبر أقاليم البلاد من حيث إنتاج الحبوب، والمناطق المحيطة به قبل الحصاد مباشرة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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