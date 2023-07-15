التضخم في قطر يسجل أدنى مستوى في 24 شهرًا عند 2.49% يونيو…

دبي - احمد فتحي في السبت 15 يوليو 2023 10:14 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.49% على أساس سنوي، متراجعًا من مستويات 2.61 % في شهر مايو الذي سبقه، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 24 شهرًا.

وسجلت تسع مجموعات رئيسية الشهر الماضي زيادة في أسعارها بقيادة مجموعتي السكن والكهرباء والماء، والثقافة والترفيه بنسبة 5.88% و5.85% على التوالي، فيما سجلت مجموعة الاتصالات تراجعًا بأكثر من 4%.