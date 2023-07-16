التنمية الصناعية تبحث طلب شركة لانتاج أخشاب الـHDF …

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 01:10 صباحاً - اجتمع المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، مع وفد شركة امريكية، لبحث طلب الشركة لاقامة مصنع لانتاج الارضيات واخشاب الـ HDF على مساحة تقديرية 35 الف م2، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 5 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور السيد نجيب نمور (من اصل لبنانى) رئيس شركة نمور للارضيات والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من حزمة التيسيرات غير المسبوقة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي ، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي شكلت طفرة في مناخ الاستثمار في البلاد لاسيما مع المشروعات الكبرى في البنية التحتية والتطوير الكبير الذي شهدته مصر في شبكات المرافق من طرق ومياه وصرف.

وأضاف عبد الكريم أن مصر تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية مع، العديد من دول العالم، مما جعلها منفذا محوريا لاسواق تقدر بـ ٢ مليار نسمة وتمثل قاعدة صناعية إقليمية لتلك الاسواق ، بجانب توفر الايدي العاملة.

ولفت إلى أن الهيئة لن تتوانى عن تقديم كافة التيسيرات والدعم لبدء استثمارات الشركة بمصر في اسرع وقت .

من جانبه أكد نجيب نمور، رئيس شركة نمور للارضيات، أن هناك فرص لنجاح استثمارات الشركة كبيرة في ظل المناخ الاستثماري الجيد والمواتي الذي تتمتع به مصر حاليا.

وأوضح نمور أن المصنع سيقام على أعلى المعايير التكنولوجية لتصنيع منتجات اخشاب ال HDF بانواعه مثل ال SPC المقاوم للماء وغيره من المنتجات ، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة كبيرة في التوسعات المستقبلية حال انشاء المصنع.

ولفت إلى أن الشركة تنوي تصدير انتاجها للخارج وخاصة للسوق الامريكية.