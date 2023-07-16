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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة والصناعة يقرر استمرار العمل بقرار حظر تصدير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 09:12 صباحاً - أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40)، إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وأوضح الوزير أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الاكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.
أماني الوصال: القرار يستهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين
ومن جانبها لفتت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.
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