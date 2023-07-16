انت الأن تتابع خبر انخفاض قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم 4.4% والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني، بنسبة 2.2%، ليسجل أكثر من 3.81 مليون مستخدم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 3.73 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول، وفق إحصائيات رصدتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي حركات الدفع عبر التطبيق خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.67 مليون حركة، مقارنة مع 12.18 مليون حركة في الربع الأول خلال الربع الأول وبانخفاض 4.1%، وفقا للمملكة.

وعن قيمة الحركات، بلغت 2.814 مليار دينار أردني في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.946 مليار دينار في الربع الأول، وبانخفاض بلغت نسبته 4.4%.

وعن الحركات المنفذة عبر التطبيق بحسب نوع المفوتر، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 4.45 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 2.79 مليون حركة ، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة 2.09 مليون حركة، ثم شركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع بـ 1.13 مليون حركة.

وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية بمعدل 570 ألف حركة، قطاع التعليم بـ 160 ألف حركة، والتجارة والخدمات بمعدل 90 ألف حركة، قطاع الجمعيات والمنظمات إضافة إلى السفر والمواصلات بمعدل 70 ألف حركة لكل منهما، إضافة إلى 50 ألف حركة نفذت للدفع لخدمات الغاز والطاقة.