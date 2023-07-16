مال وأعمال

تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك على زيت الديزل والبنزين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك على زيت الديزل والبنزين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 05:12 مساءً - – قالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن تركيا رفعت ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

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ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر وفقا لحسابات .

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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