تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك على زيت الديزل والبنزين

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 05:12 مساءً - – قالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن تركيا رفعت ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر وفقا لحسابات .