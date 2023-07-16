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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في السعودية يتراجع إلى 2.7% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 05:12 مساءً - وكالات _ بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 2.7 في المائة خلال شهر يونيو 2023، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2023، على أساس سنوي حيث كان 2.8 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 في المائة.
على جانب أخر، انخفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 1.3% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بنظيره من عام2022، مما أدى إلى تسريع الانخفاض في الأسعار التي شوهدت بالفعل في الشهر السابق (مايو 2023)، ويعزى انخفاض المؤشر بشكل رئيس في شهر يونيو 2023 إلى انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 26.8%.
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