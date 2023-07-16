أكوا باور السعودية توقع اتفاقيات تمويل مسروعي الشعبية بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 05:12 مساءً - هاجر عطية _ أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن توقيع اتفاقيات تمويل مع تحالف لمشروع الشعيبة 1 ومشروع الشعيبة 2 للطاقة الكهروضوئية المستقلة بتكلفة إستثمارية إجمالية 8.3 مليار ريال، ممولة من خلال ضخ لرأس المال وديون طويلة الأجل بقيمة 10.5 مليار ريال.

ويضم الإئتلاف كل من شركة أكوا باور، وشركة الكهرباء القابضة (بديل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وتبلغ ملكية أكوا باور 35%.

ويتضمن كل مشروع على عمليات التطوير والتصميم والهندسة والتمويل والمشتريات والبناء والتجهيز والاختبار والإكمال والملكية والتأمين والتشغيل والصيانة، بحسب البيان المرسل إلى تداول.

وقالت أكوا باور في البيان المرسل إلى البورصة السعودية اليوم الأحد، إن التمويل الإجمالي للمشروع يتضمن تمويل طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، والتي تشتمل على تمويل يبلغ 1.7 مليار ريال (0.45 مليار دولار) مقوم بالريال السعودي مقدم من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (قيد التأسيس)، إضافةً لتمويل يبلغ 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار) مقدمة من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية، هم: البنك السعودي الفرنسي، بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد، البنك السعودي للاستثمار.

ويعتبر كل من شركة بديل والبنك الأهلي السعودي طرفان ذا علاقة بأكوا باور وفق التعريف النظامي للأطراف ذوي العلاقة.