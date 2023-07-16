نعرض لكم الان تفاصيل خبر باسل السيسي: عدد شركات السياحة أكبر من طاقة القطاع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 06:12 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إن أبرز معوقات قانون إنشاء الشركات السياحية ليس في تعديل القانون ذاته، وإنما في عدد الشركات الذي يعد أكبر من طاقة السوق في القطاع، لذا لا بد من إعادة النظر في هذه النقطة نظرًا لأهميتها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسل السيسي: عدد شركات السياحة أكبر من طاقة القطاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.