نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو صدقي: أهمية توفير تعريفات واضحة لعدد من قوانين السياحة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 06:12 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب السابق، إن أبرز معوقات القطاع تتمثل في ضرورة توفير تعريفات واضحة لعدد من القوانين التي تخص القطاع، كفصل الملكية عن الإدارة من أجل تشجيع الاستثمار، ووضع مفهوم جيد للسياحة في مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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