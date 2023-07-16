نعرض لكم الان تفاصيل خبر سامح سعد: قانون شركات السياحة غير مواكب لتطورات القطاع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 06:12 مساءً - سارة هشام _ قال سامح سعد نائب رئيس شركة أورينت تورز، إن صناعة السياحة وقت صدور قانون شركات السياحة كانت تعامل مثلها مثل باقي الصناعات، وبالتالي عند صياغة القانون لتتظيم عمل الصناعة لم يكن ملمًّا بكل الجوانب التي تخص المجال، ومع عدم اتخاذ تعديلات على القانون أصبح غير مواكب للتطورات الأخيرة التي شهدتها صناعة السياحة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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