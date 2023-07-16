نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. خبراء السياحة يطالبون بسرعة تعديل القانون المنظم لعمل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 08:07 مساءً - فاطمة أبو زيد وسارة هشام _ اتفق خبراء قطاع السياحة على أن عدم تعديل قانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة الصادر في سبعينيات القرن الماضي، والذي لم يتم تعديله منذ عشرات السنين سيؤثر سلبًا على القطاع، مطالبين بضرورة خلق مقاصد سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة، لتستوعب زيادة أفواج السائحين خلال السنوات الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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