مال وأعمال

تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7% خلال يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7% خلال يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 12:12 صباحاً - – أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7% في يونيو مقابل 2.8% في الشهر السابق.

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ووفقا لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 9.1% بشكل عام في يونيو على أساس سنوي، فيما ارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق 4.3% والتعليم 3%.

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على الجانب الآخر، تراجعت أسعار الملابس والأحذية 2.9% وهبطت تكاليف الاتصالات 0.7% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.1%.

ويمضي التضخم في المملكة في اتجاه نزولي منذ بداية العام بعدما سجل 3.4% في يناير.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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