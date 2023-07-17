تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 12:12 صباحاً - – أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7% في يونيو مقابل 2.8% في الشهر السابق.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 9.1% بشكل عام في يونيو على أساس سنوي، فيما ارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق 4.3% والتعليم 3%.

على الجانب الآخر، تراجعت أسعار الملابس والأحذية 2.9% وهبطت تكاليف الاتصالات 0.7% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.1%.

ويمضي التضخم في المملكة في اتجاه نزولي منذ بداية العام بعدما سجل 3.4% في يناير.