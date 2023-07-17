انت الأن تتابع خبر السقاف:21 فرصة استثمارية بقيمة مليار دينار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف: إن هناك 7 مشاريع مدرجة ومسجلة في وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى 21 فرصة استثمارية بقيمة مليار دينار في منصة "استثمر في الأردن".



وأوضحت السقاف في تصريح متلفز أن الخارطة الاستثمارية جاءت في قانون البيئة الاستثمارية الذي صدر في شهر تشرين الأول الماضي ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي.



وشرحت أن "الخارطة الاستثمارية أن يكون هناك فرص استثمارية نروج لها موزعة حسب خارطة الأردن" لافتة إلى "وضع معايير لهذه المشاريع وأن يكون هناك نبذة عن المشروع سواء الأرض أو المشروع ودراسة أولية وجدوى أولية".



والخارطة الاستثمارية باتت تفاعلية إلكترونية وفق منصة "استثمر في الأردن" حتى تكون أكثر جاذبية على ما ذكرت السقاف.



وتحدثت عن "تعاون مع وزارات قطاعية والقطاع الخاص وأمانة عمان وسلطة إقليم العقبة، وعملنا 21 فرصة بقيمة مليار دينار (بما يقارب 1.5 مليار دولار) موزعة على عدة قطاعات، وهي المحيكات والصناعات الغذائية والسياحة والرعاية الصحية والنقل" إضافة إلى مشروعين اثنين أحدهما بـ 380 مليون دينار، والآخر بـ47 مليون دينار.



وأفادت أن الوزارة ستقيم المشاريع في منصة "استثمر في الأردن" بعد عام واحد، لمعرفة مدى نجاحها.



وتبلغ موازنة وزارة الاستثمار العام الحالي نحو 6 ملايين دينار، نصفها تقريبا يذهب للترويج، على ما ذكرت السقاف.



ولدى وزارة الاستثمار استراتيجية الترويج 2023-2026 تستهدف قطاعات معينة كتكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية وصناعة الأفلام والمحيكات وصناعة الأدوية والعلوم الحياتية، بحسب السقاف التي قالت، إن "استراتيجية الترويج خلال الثلاثة أعوام وضعت ملياري دينار".

