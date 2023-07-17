مال وأعمال

وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية للعاملين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية للعاملين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة العمل يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو، مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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وذكرت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

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ونوه البيان بأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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