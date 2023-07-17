انت الأن تتابع خبر المواصفات تتعامل مع 16.2 طنّاً من المجوهرات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنّ كوادرها فحصت ودمغت خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ 16202 كغ من المصوغات المشغولة والسّبائك الذهبيّة والفضيّة المحليّة والمستوردة إلى الأردن.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها إنها فحصت ودمغت خلال الفترة المذكورة 3181 كغ من المصوغات الذّهبيّة المحليّة و 1935 كغ من المصوغات الذّهبيّة المستوردة، وفحصت 4454 كغ من السّبائك الذّهبيّة.

كما أوضح البيان أنّ المؤسسة تعاملت مع 4482 كغ من المصوغات الفضيّة و2150 كغ من السّبائك الفضّية، في حين فحصت في مختبراتها أكثر من 7450 عيّنة ممثّلة لمصوغات وسبائك ذهبيّة وفضيّة.

وبيّنت المؤسسة أنّ كوادرها التفتيشيّة تواصل جولاتها على محال ومشاغل بيع وصياغة المجوهرات حيث تمّ زيارة 223 محل ومشغل للمصوغات في مختلف المحافظات.