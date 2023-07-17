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نعرض لكم الان تفاصيل خبر موسكو تسيطر على وحدة روسية تابعة لشركة دانون الفرنسية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 02:08 مساءً - – سيطرت موسكو على وحدة روسية تابعة لشركة دانون الفرنسية لصناعة اللبن (الزبادي) إلى جانب حصة تابعة لشركة كارلسبرج الدنمركية في شركة جعة محلية، وفق مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأحد.
وجاء في المرسوم أن الحصص المملوكة لأجانب في دانون رشا وبالتيكا بروريز وضعت تحت “الإدارة المؤقتة” للوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة.
تأتي هذه الخطوة بعد إخضاع الوحدتين الروسيتين لشركتي يونيبر الألمانية وفورتوم الفنلندية لسيطرة الدولة في أبريل.
وحذر الكرملين في ذلك الوقت من أنه قد يصادر المزيد من الأصول الغربية على أساس ما قال إنه إجراء مؤقت ردا على تحركات أجنبية ضد الشركات الروسية في الخارج.
وكانت دانون قالت في أكتوبر الماضي إنها تبحث عن مشتر لأعمال منتجات الألبان في روسيا، في صفقة قد تؤدي إلى شطب ما يصل إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار).
وذكر المرسوم الذي نُشر يوم الأحد أيضا أن حصة شركة الجعة الدنمركية كارلسبرج في بالتيكا بروريز التي تتخذ من روسيا مقرا لها وُضعت تحت إدارة الدولة.
وقالت كارلسبرج في يونيو حزيران إنها وقعت اتفاقا لبيع أعمالها في روسيا تنتظر موافقة الجهات التنظيمية على الاتفاق.
ولم يتسن الحصول على تعليق من دانون وكارلسبرج.
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