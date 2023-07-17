الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد المشاركة في قمة الاتحاد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 03:12 مساءً - دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.