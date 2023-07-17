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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد المشاركة في قمة الاتحاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 03:12 مساءً - دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبي.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.
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